Верещук была против увеличения зарплат помощникам нардепов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук голосовала против увеличения зарплат помощникам нардепов. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По ее словам, поднятие зарплат помощникам нардепов - "не ко времени".

"Я за такой законопроект не голосовала, я его не поддерживала. Я не считаю, что помощники народных депутатов могут не иметь высшего образования. Я не считаю, что сейчас то время, когда мы можем поднять им заработную плату. Пусть не обижаются, но это делать не нужно было", - сказала она.

Напомним, речь о проекте постановления № 4449, который парламентарии поддержали вчера, 3 декабря.

Обычно месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепов составлял 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (в 2020 году - 52 550 грн).

Согласно принятому постановлению, эта сумма в декабре будет увеличена вдвое и составит 50 прожиточных минимумов (или 105 тыс. 100 грн).

Добавим, что вчера, 3 декабря, ВР также приняла в целом законопроект об отмене обязательной высшего образования для помощников народных депутатов.