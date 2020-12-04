В ОБСЕ назвали количество пострадавших гражданских в Донбассе с начала года

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Общее количество погибших и раненых среди гражданского населения в Донбассе от началу 2020 года составляет 116 человек. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 30 ноября, передает УНН.

“Наблюдатели подтвердили сообщение о 13 жертвах среди гражданского населения, в частности о гибели 30 октября в Горловке 3 человек в результате срабатывания взрывного устройства, что, по оценке, произошло случайно”, — сообщили в ОБСЕ.

По данным, представленным в отчете, 7 из 13 человек пострадали от детонации взрывных устройств. Четыре жертвы, все — ранены, зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля.

“Общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 116 человек: 21 погибший и 95 раненых”, — говорится в отчете.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях внесла разъяснение относительно травмирования двух гражданских мужчин на Донбассе 12 ноября.