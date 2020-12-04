Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4875

В ОБСЕ назвали количество пострадавших гражданских в Донбассе с начала года

В ОБСЕ назвали количество пострадавших гражданских в Донбассе с начала года

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Общее количество погибших и раненых среди гражданского населения в Донбассе от началу 2020 года составляет 116 человек. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 30 ноября, передает УНН.

“Наблюдатели подтвердили сообщение о 13 жертвах среди гражданского населения, в частности о гибели 30 октября в Горловке 3 человек в результате срабатывания взрывного устройства, что, по оценке, произошло случайно”, — сообщили в ОБСЕ.

По данным, представленным в отчете, 7 из 13 человек пострадали от детонации взрывных устройств. Четыре жертвы, все — ранены, зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля.

“Общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 116 человек: 21 погибший и 95 раненых”, — говорится в отчете.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях внесла разъяснение относительно травмирования двух гражданских мужчин на Донбассе 12 ноября.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.