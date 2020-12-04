Отец прокурора САП выиграл государственный тендер почти на миллион гривен

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Зарегистрированное в 2017 году ООО "ГЕОФИЗСЕРВИС" с уставным капиталом в 500 грн выиграло свой первый государственный тендер. Компания принадлежит Анатолию Сидоренко, отец прокурора САП Вадима Сидоренко, сообщает УНН со ссылкой на данные Youcontrol.

Заказчиком услуг на сумму 800 тысяч гривен выступило АО "Укргаздобыча" в лице филиала "Укргазпромгеофизика". Компания отца прокурора должна отремонтировать и модернизировать геофизическое оборудование. По имеющейся информации, основной деятельностью компании "ГЕОФИЗСЕРВИС" является посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, кораблями и самолетами.

В 2019 году, напомним, САП закрыло дело против двух экс-сотрудников "Укргаздобычи", подозреваемых в получении 1 млн долларов взятки.

В своей декларации прокурор Сидоренко отмечает, что проживаеи в киевской квартире своего отца. Сам же прокурор, известный делом директора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), которого вместе со своей напарницей Ольгой Яровой обвинял в растрате 500 млн грн. Правда, директор ЗТМК был в суде первой инстанции полностью оправдан, а Ольга Яровая впоследствии уволена из органов прокуратуры - за нарушения работы в рамках другого дела.

Также Сидоренко обвинял мэра Львова Андрея Садового в якобы незаконном выделении земли для создания индустриального парка. По словам прокурора, эта земля не относилась к городу Львов, а в таком случае государство вроде как понесла убытки от продажи этого участка. Садовый, в свою очередь, ссылаясь на решение суда, отрицал информацию прокурора. Он отмечал, что 52 млн грн, что получил бюджет за 32 гектара - это очень значительная сумма, принимая во внимание политическую ситуацию в стране в то время.

На вопрос журналистов, откуда взялись 140 млн грн со стороны обвинения, Садовый ответил: "С пальца".

Похожая ситуация по "делу индийского контракта". Прокуроры САП, в частности Сидоренко и Яровая (до скандального увольнения) искали убытки в оборонном контракте между Индией и Украиной. Контракт был заключен в 2009 году и предусматривал оплату Украине 400 млн долларов за модернизацию самолетов Ан-32. Вмешательство НАБУ и САП едва не сорвало его. Более того, судебные эксперты пожаловалась, что НАБУ и САП во время следствия давили на них, чтобы сфабриковать дело и "нарисовать" убытки.