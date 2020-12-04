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Кулеба представит инициативу "Крымская платформа" в ОАЭ

Кулеба представит инициативу "Крымская платформа" в ОАЭ

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет ряд встреч, а также представит инициативу "Крымская платформа", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"6-7 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном", - сообщили дипломаты.

По данным МИД, в ходе встречи стороны обсудят пути углубления украинского-эмиратского сотрудничества в политической, торговой и инвестиционной сферах. По итогам встречи запланировано подписание двусторонних документов.

"Дмитрий Кулеба также представит инициативу Крымская платформа, призванную консолидировать усилия международного сообщества с целью деоккупации Крыма. Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее на этой неделе глава украинской дипломатии совершил визит в Турцию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, ОАЭ, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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