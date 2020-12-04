ООС зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, есть раненый

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 4 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник совершил обстрел наших позиций с запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 84 взрывоопасных предметов.

Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, 3 декабря боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.