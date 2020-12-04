В Конгрессе США одобрили резолюцию о политзаключенных в оккупированном Крыму

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку новых санкций против российских чиновников, причастных к политически мотивированным арестам Россией, в частности, в оккупированном Крыму. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса, передает УНН.

"Список российских политзаключенных, составленный правозащитным центром "Мемориал", включая журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины с незаконно аннексированного Крыма... Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам в Российской Федерации, которая нарушает международные обязательства страны в области прав человека и верховенства закона, и выражает свою солидарность со всеми лицами, незаконно заключенными в тюрьму в Российской Федерации", - говорится в резолюции.

Кроме того, Палата представителей призвала государственного секретаря и министра финансов использовать свои полномочия в соответствии с "Законом Магнитского" для введения санкций в отношении должностных лиц правительства Российской Федерации, ответственных за нарушения прав человека в форме лишения свободы по политическим мотивам.

Как сообщал УНН ранее, в Госдепе США заявили, что Украина должна оставаться главной в повестке дня ОБСЕ, а Россия - выполнить свои обязательства по "минским соглашениям".