Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7500

Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе

Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Послы Вышеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке и КПВВ "Золотое" на линии соприкосновения. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Twitter, передает УНН.

"Послы V4 в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке, где узнали о текущей ситуации безопасности на линии соприкосновения", - сообщили в посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Литвы побывал на админчерте с оккупированным Крымом: посетил КПВВ и поговорил с переселенцами

Кроме того, по информации дипломатов, ранее сегодня послы узнали о ситуации с безопасностью, посетив КПВВ "Золотое".

Напомним, ранее росли стран G7 по итогам встречи призвали руководителей фракций Верховной Рады и председателя ВР Дмитрия Разумкова совместно с Офисом Президента срочно восстановить антикоррупционные положения, которые были признаны неконституционными решением Конституционного суда Украины.

Сделать это нужно до 16 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.