Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10590

Зеленский о локдауне в декабре: он нам не нужен

Зеленский о локдауне в декабре: он нам не нужен

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет. Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.

"Я верю и надеюсь, что, пока что, он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против". Очень много прогнозов, советовались с представителями местных властей. Получили заверения Минздрава относительно управления ситуации в больницах, и я рекомендовал Премьер-министр Украины (Денису Шмыгалю - ред.) не объявлять локдаун в декабре", - отметил Президент.

Отметим, сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что в декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин.

Также сообщалось, что в случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, карантин, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.