"Посмотрим": Зеленский не уточнил, когда будет локдаун

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что введение жестких карантинных ограничений избежать будет сложно, но будет ли локдаун введен в январе еще неизвестно. Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.

"Будет ли локдаун в январе? Посмотрим. Давайте честно, избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе существует, оно не малое. Я поручил правительству на следующей неделе сообщить Вам (гражданам - ред.) заблаговременно, подробно, четко: "Когда будет локдаун". Какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий. Поэтому, ни для кого это не будет сюрпризом. Я обещаю. И не за неделю, как предусмотрено законом, а гораздо раньше", - отметил Зеленский

Добавим, что сегодня Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет.

Также сообщалось, что в случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести планового жесткого карантина с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.