Президент поздравил волонтеров с праздником: вы всегда первые, там где вас ждут

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с международным Днем волонтера, сообщает УНН со ссылкой на текст заявления главы государства распространенный его пресс-службой.

"За последние годы в Украине волонтерское движение приобрело значительный масштаб, оставаясь крепким фундаментом устойчивого развития гражданского общества.

Содействие украинской армии, поддержка госпиталей и больниц, помощь переселенцам из Крыма и из зоны боевых действий на Востоке нашей страны, пандемия COVID-19, страшные наводнения на Прикарпатье или ужасные пожара на Луганщине - вы сразу первыми были там, где вас с нетерпением ждали", - говорится в поздравлении.

Зеленский выразил уверенность, что становление волонтерства в нашей стране - это прежде всего социальная поддержка наших соотечественников, которой сегодня нуждаются и сами волонтеры.

"Поэтому приоритетной задачей государства является создание мощного института волонтерства, построенного на принципах демократии, толерантности с использованием лучшего опыта наших иностранных партнеров.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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