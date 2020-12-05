Ряд стран приняли заявление в поддержку территориальной целостности Грузии: Украина в их числе

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Группа друзей Грузии, среди которых Украина, на 27-й министерской встрече ОБСЕ приняли заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. А также выразили обеспокоенность оккупацией Россией части территорий, передает УНН, ссылаясь на пресс-службу МИД Грузии.

“Это заявление сделано от имени Болгарии, Канады, Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Украины, Великобритании и Соединенных Штатов. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно-признанных границ”: — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны спустя двенадцать лет после военного вторжения России в Грузию по-прежнему глубоко обеспокоены оккупацией части территории Грузии.

“Мы и подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта в полном соответствии с Хельсинкским Заключительным актом и международным правом, включая Устав ООН. Мы призываем РФ немедленно выполнить свое четкое обязательство в соответствии с соглашением о прекращении огня при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года и вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, а также обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и безопасный проход международной помощи”, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что страны обеспокоены рядом нарушений, в частности:

— провокациями со стороны РФ и режимов Сухуми и Цхинвали, которые продолжаются после пандемии COVID-19,

— продолжающимися произвольными арестами вдоль административной границы в регионе Южной Осетии

— из-за длительного приостановления Гальского МПИР.

Как сообщал УНН ранее, в НАТО заслушают глав МИД Украины и Грузии по ситуации в Черноморском регионе.



