Провести выборы во время войны на оккупированном Донбассе невозможно — Кравчук

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока Россия не заберет свои войска невозможно. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

“Провести выборы в неконтролируемых Украиной районах Донбасса без создания условий просто невозможно. Когда идет война, а украинская Конституция запрещает проводить выборы, когда идет война; когда там присутствуют иностранные военные формирования, когда там наемники”, — отмечает Кравчук.

По его словам, прекращение огня для проведения выборов на оккупированном Донбассе недостаточно.

“Можно не стрелять, но пока на территории, где должны проходить выборы по украинскому закону, на украинской территории будут чужие войска, иностранные формирования, добровольцы — нельзя проводить выборы, потому что никакой наблюдатель не поедет смотреть, как же проходят выборы”, — подчеркнул Кравчук.

Он задал риторический вопрос, зачем России, которая создала систему в виде “ДНР” и “ЛНР”, где есть свои “министры”, добиваться проведения выборов от Украины, и сам на него ответил: “Им нужно, чтобы под выборы Украина дала закон , они бы провели по закону и стали бы легитимными для мира. А надеяться, что они поменяют всю систему жизни, которую уже имеют, я в этом никогда не буду убежден”.

“Сначала создадим условия, а затем проведем выборы, и шаг за шагом будем помогать вместе все, вся Украина и не только Украина, восстанавливать разрушенное, вернуть людей, которых уже более 1,7 млн за пределами Донецкой и Луганской областей, жить в условиях цивилизованного Украинского государства”, — резюмировал Кравчук.

Как сообщал УНН, Кравчук также заявил, что Украина готова вести переговоры с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как только Россия заберет свои войска с оккупированной территории Донбасса.