В этом году военные получили более 600 квартир - Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. С начала года для более 600 военных был решен вопрос обеспечения собственным жильем. Об этом во время торжеств ко Дню Вооруженных сил Украины заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Согласно докладу Министерства обороны Украины, около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в 2021 году планируется закупка товаров военного назначения для украинских военных.

"Всего в 2021 году нами запланировано поставки в Вооруженные силы Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и броне-танкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины.