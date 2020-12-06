Нам нужны не просто законы, а мир и возвращение территорий: Разумков поздравил военных с Днем ВСУ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украине нужны не просто принятые законы, а мир, возвращение территорий и сохраненные жизни. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины на территории Министерства обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

По его словам любые законодательные наработки по возврату мира должны быть согласованными с теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках мирных переговоров.

"Нам нужны не просто принятые законы, а мир, возвращение территорий и сохранение жизни наших людей", - отметил Разумков.

Так, в торжественной церемонии также приняли участие заместитель Министра обороны Игорь Старобинский и руководители фракций и комитетов. Участники мероприятия почтили тех, кто отдал жизнь, защищая Украину, у мемориального комплекса "Зал памяти".

"Каждый на своем месте, каждый на своем посту и на своем боевом дежурстве должен делать все, чтобы последующие листы в книге памяти были пустыми. Со своей стороны я буду делать все зависящее для этого", - добавил глава ВРУ.

Отмечается, что руководители Верховной Рады возложили цветы к "Стелле с колоколом памяти" и почтили память погибших минутой молчания.

По словам главы парламента, сегодняшний праздник - это день тех, кто не просто защищает границы нашего государства и несет службу, а часто, рискуя своей жизнью, защищает нашу мирную жизнь в Украине - в Киеве, Одессе, Харькове или Львове.

Напомним, в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества ко Дню Вооруженных сил Украины.