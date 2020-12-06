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В МИД заявили о первом в истории прямом авиарейсе из Киева в столицу Северной Македонии

В МИД заявили о первом в истории прямом авиарейсе из Киева в столицу Северной Македонии

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня впервые в истории состоялся прямой авиарейс из Киева в Скопье. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы в дальнейшем расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и бизнес контактов", - отметил он.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 25 ноября подписал безвиз для Украины с карибской страной.

Как ранее сообщал УНН, за месяц начнутся первые авиарейсы из Киева в главный аэропорт Великобритании - Хитроу в Лондоне.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, авиаперелеты
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