Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в день Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Президент Украины присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины, вручив во время торжеств возле Мариинского дворца в Киеве ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, несмотря на образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке присвоено:

- 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола" и в дальнейшем именовать ее - 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- 27 реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского" и в дальнейшем именовать ее - 27 реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- 12 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко" и в дальнейшем именовать ее - 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- 18 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Игоря Сикорского" и в дальнейшем именовать ее - 18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- 169 учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого" и в дальнейшем именовать его - 169 учебный центр имени Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- 1 радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Галицко-Волынская" и в дальнейшем именовать ее - 1 Галицко-Волынская радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества ко Дню Вооруженных сил Украины.