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Президент отправился в Донецкую область

Президент отправился в Донецкую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Донецкую область, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил", - сообщили в Офисе Президента.

Напомним, ранее Президент участвовал в торжествах ко Дню ВСУ, которые прошли на территории Мариинского дворца в Киеве.

Также Владимир Зеленский сообщил, что с начала года для более 600 военных был решен вопрос обеспечения собственным жильем.

Кроме того, Президент присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Президент, ООС, Владимир Зеленский
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