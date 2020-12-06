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Столичный мэр поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Столичный мэр поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Виталий Кличко

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил армейцев с Днем Вооруженных сил Украины. Поздравления Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Друзья! Сегодня - день мужественных и сильных, самых преданных патриотов Украины. Тех, кто защищает нашу землю от агрессора. Тех, благодаря кому украинское государство сохранило свою независимость. Я поздравляю наших героев с Днем Вооруженных Сил Украины! Низкий поклон вам. И светла память тем, кто отдал свою жизнь за будущее европейской Украины... Мир вернется на нашу землю и мы восстановим территориальную целостность своей страны. Слава Украине и ее героям!", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил.

Ранее военнослужащих с профессиональным праздником поздравил Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Виталий Кличко, военные
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