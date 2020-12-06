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Выборы мэра в Кривом Роге: в полицию поступило уже 20 заявлений и сообщений о нарушениях

Выборы мэра в Кривом Роге: в полицию поступило уже 20 заявлений и сообщений о нарушениях

КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений связанные с нарушениями избирательного законодательства, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"По факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения", - отмечают полицейские.

Так, 6 декабря в полицию поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, мужчина получив бюллетень, порвал его.

В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

294 избирательных участка в г. Кривой Рог начали свою работу в 8.00 без нарушений. К несению службы по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках приступили около тысячи правоохранителей.

Голосование продлится до 20:00.

Напомним, по результатам повторного голосования Роман Кличук победил на выборах городского головы в Черновцах .

Источник: УНН
Теги: выборы, Днепр и Днепропетровская область, местные выборы, Кривой Рог
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