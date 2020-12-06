В честь Дня ВСУ Зеленский присвоил очередные звания военным

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зленский присвоил очередные звания пяти военнослужащим, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, во время торжеств по случаю Дня Вооруженных Сил Украины новые воинское звание "бригадный генерал" были присвоены указами Президента № 540/2020, № 541/2020, № 542/2020, № 543/2020, № 544/2020 от 5 декабря:

- полковник Ембаков Валерий Евгеньевич - начальник Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии";

- полковник Клочков Владислав Викторович - заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

- полковник Галушкин Юрий Алимович - заместитель Главного инспектора Министерства обороны Украины;

- полковник Клочко Анатолий Александрович - начальник Центрального управления обеспечения средствами поражения Вооружение Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины;

- полковник Шандар Алексей Михайлович - заместитель командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в день Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.