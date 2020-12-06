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В командовании ООС поздравили военнослужащих с Днем ВСУ

В командовании ООС поздравили военнослужащих с Днем ВСУ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак поздравил военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил с праздником, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Седьмой год наше государство находится в состоянии войны с московским оккупантом. Но кремлевские "стратеги" просчитались в главном, что мы - украинцы, с оружием в руках будем защищать родную землю до последнего вздоха. Они забыли, что несгибаемая казацкая воля всегда наводила ужас на оккупантов и приводила к победе, - отметил генерал-майор Виктор Ганущак. - Сегодня потомки казаков добросовестно выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины. Поэтому сегодняшний праздник - праздник тех, кто с гордостью и честью защищает территорию нашей страны от врагов".

Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил пожелал и их семьям крепкого казацкого здоровья, благополучия, стойкости духа, новых свершений во имя укрепления обороноспособности нашего государства и несокрушимой веры в победу. Лучшим военнослужащим генерал-майор Виктор Ганущак вручил награды от Министра обороны и Главнокомандующего ВС Украины, а также - отличия от Командующего Объединенных сил.

Напомним, ранее военнослужащих с Днем ВСУ поздравил Предстоятель УПЦ Митрополит Епифаний.

Кроме того военнослужащих поздравил столичный мэр Виталий Кличко.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, ООС
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