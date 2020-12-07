Выборы в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Кривом Роге летняя женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Члены УИК не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок № 121674 (ул. Екатерининская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно за этим паспортом”, — говорится в сообщении.