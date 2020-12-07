Выборы в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Кривом Роге летняя женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Члены УИК не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок № 121674 (ул. Екатерининская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно за этим паспортом”, — говорится в сообщении.
Ранее в ЦИК сообщили, что явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 20:00 составила 35,14%.
Как сообщал УНН, во время местных выборов городского головы Кривого Рога по состоянию на вечер воскресенья в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Напомним, сегодня в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень были включены два кандидата: Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).