Выборы в Кривом Роге и карантин из-за коронавируса - главные события суток

Под вечер, когда избирательные участки были закрыты, сначала в Гражданской сети ОПОРА сообщили, что явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 34,6%. Однако позже в ЦИК уточнили, что конечная явка составила 35,14%.

В полиции сообщили, что во время выборов поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В частности, во время выборов женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Члены УИК не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа.

Коронавирус в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные мероприятия.

Так, под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи. Также возможны ограничения работы общественного тарнспорта и заведений общественного питания.

Этому предшествовало то, что Министерство здравоохранения планировало рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились 67 027 780 человек, из них выздоровели 42 747 893. Количество умерших возросло до 1 528 312.

В ВОЗ вечером воскресенья сообщили, что в мире за сутки было зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Президент посетил Донбасс

Вчера, в День Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

В частности, в честь Дня ВСУ Президент присвоил очередные звания пяти военнослужащим.

Переговоры Лондона и Брюсселя

Приостановленные в пятницу торговые переговоры между Великобританией и ЕС возобновились в воскресенье в Брюсселе. Британская сторона отмечала, что это будет последняя попытка сторон договориться. В понедельник вечером ход дискуссий обсудят в телефонном разговоре британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые уже провели часовую беседу в субботу.

Впрочем, издание The Guardian со ссылкой на информированные источники в Брюсселе, сообщило, что сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании, что было одним из главных противоречий между сторонами.