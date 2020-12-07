Народный депутат: каждый должен иметь быстрый бесплатный доступ к тестированию на COVID-19

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Стандартная схема тестирования в Украине не работает. Граждане не имеют свободного доступа к бесплатному тестированию на коронавирусную болезнь COVID-19. Этот вопрос решается новым порядком всеобъемлющего тестирования и приоретизациею украинских производителей тестов на COVID-19. Об этом УНН рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

"Немалое количество людей, которые испытывают симптомы, но не имеют возможность сделать тест, заплатить за него. А стандартная процедура (я сам тестировался), когда семейный врач назначает время позднее, и, к сожалению, есть ситуации, когда он уже ненужен по разным причинам. Для этого еще нужно разобраться с обычный порядком, который не выдерживает. Надо, чтобы каждый гражданин, при наличии симптомов, мог оперативно пройти тестирование бесплатно", - отметил он.

По мнению нардепа, ситуацию в таком случае способно изменить само использование украинских тестов на COVID-19, которые значительно дешевле иностранных аналогов. Также они не уступают им в качестве. Кроме того, мощностей украинских производителей хватит для того, чтобы охватить массовым тестированием все население.

"Очень хотелось бы, чтобы тесты производились в Украине. Я не скрываю, что являюсь сторонником жесткой приоритезации в пользу отечественных производителей. Это касается всех направлений, в том числе, тестов тоже", - подытожил он.

Напомним, в Украине разработали новый тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, который в 75 раз чувствительнее за один из лучших в мире тестов на антиген и минимум - в пять раз дешевле. С их помощью можно охватить тестированием на COVID-19 до 1 миллиона человек в день.

Ранее УНН писал, что в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны именно отечественными тестами. Среди преимуществ нардепы видят низкую стоимость для бюджета за счет внутреннего производства и независимость Украины от импорта иностранных тест-систем.