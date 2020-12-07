В десятки раз дешевле ПЦР-анализа: ученые назвали стоимость нового украинского теста на COVID-19

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские ученые разработали новую тест-систему DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса. Совпадая в своих результатах с ПЦР-тестированием, украинский тест в 20 раз дешевле - его цена составляет всего лишь 47 гривен. Об этом в эфире радио "НВ" рассказал главный технолог и участник разработки тестов Андрей Горлов, сообщает УНН.

"Цена одного исследования нашего теста составляет 47 грн., что в 20 раз ниже, чем ПЦР-анализ", - отметил он.

Горлов отметил, что в отличие от ПЦР-тестов, которые имеют значительные ограничения по оборудованию лабораторий, украинские ИФА-тесты на антиген можно проводить в любом медицинском учреждении.

"Мы ждем соответствующего сигнала Министерства здравоохранения для того, чтобы наш тест был принят, и мы могли поставлять его в украинские лаборатории", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам ученого, производственные мощности позволяют протестировать до 1 миллиона человек в день.

Напомним, эксперты считают, что медленное, дорогое и сложное ПЦР-тестирование исчерпало себя. Чтобы остановить распространение коронавируса все больше европейских стран вносят в свои протоколы тесты на антиген.