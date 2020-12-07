Баканов провел обыски в "Укроборонпроме", чтобы вернуть финансовые потоки - Бутусов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Глава СБУ Иван Баканов провел обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте", чтобы вернуть СБУ утраченное в 2019-м участие в финансовых потоках. Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов, передает УНН.

"В день назначения нового директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева в офис компании зашли с обыском сотрудники СБУ вместе со спецназом "Альфа". Как сообщают источники Цензор.Нет, цель обыска - изъятие документации по контрактам с рядом стран Азии, с которыми военно-техническое сотрудничество все еще приносит государству немалые средства (как ни странно при отсутствии политики ОПК). А на самом деле за этим стоит очередная попытка передела финансовых потоков и полного отстранения заместителя директора "Укроборонпрома" Михаила Морозова - доверенного лица Айвараса Абромавичуса от контроля военного экспорта", - написал он.

Бутусов отметил, что в 2019-м прежнему гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу благодаря прямому контакту с президентом Владимиром Зеленским удалось сконцентрировать полный контроль за всеми предприятиями - спецэкспортерами военной техники. Все эти компании ранее работали под полным контролем СБУ, с участием разведок. Также Абромавичус отстранил от выполнения функций службы внутренней безопасности концерна сотрудников СБУ. Смысл этого решения, по мнению журналиста, устранить СБУ от потоков.

"Расщеплять которые сбушники привыкли через доступ ко всем внутренним делам. На внутреннюю безопасность Абромавичус поставил бывшего сотрудника Нацполиции Константина Бушуева - представителя "конкурирующей фирмы". Разумеется, эти меры вызвали недовольство у ряда руководящих сотрудников СБУ, которые привыкли получать свой коррупционный процент от операций концерна. Поэтому, после того как Абромавичус ушел из концерна на тихую спокойную должность в Ощадбанке, в СБУ объяснили Баканову, что надо вернуть себе важную статью поступлений кэша в контору", - прокомментировал Бутусов.

Напомним, в ГК "Укрспецэкспорт" обыски СБУ связывают с переделом рынка. Там рассказали, что накануне открытия уголовного дела "подвинули" с рынка компанию, которая со времен президента Януковича занимала монопольное положение на рынке поставок военной техники.