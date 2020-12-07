Кабмин утвердил порядок выплаты 8 тыс. грн компенсации за "локдаун" для предпринимателей

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства.

"Согласно закону Украины "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения, распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2" Кабинет Министров Украины постановляет: утвердить Порядок обращения и предоставления в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, которые прилагаются", - говорится в постановлении.

Указывается, что главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики.

"Перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в АО "Ощадбанк". Пенсионным фонд не позднее 23 декабря 2020 года посылает Минсоцполитики заявку о перечислении средств для выплаты единовременной материальной помощи", - отмечается в постановлении.

Так, единовременная материальная помощь предоставляется застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий и физическим лицам-предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Добавляется, что выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления о предоставлении единовременной материальной помощи, представленной застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

"Выплата единовременной материальной помощи производится АО "Ощадбанк" через банковский счет в банке, который указываются в заявлении застрахованного лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин постановил более 9,7 млрд гривен на выплату работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

"Кабинет Министров Украины постановляет выделить Министерству социальной политики 9741336 тысяч гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер", - говорится в постановлении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом с учетом предложений комитета президентский законопроект №4429 о социальной поддержке в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

Как ранее сообщалось в УНН, в конце ноября Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса.