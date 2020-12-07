Адвокат Вовка опровергает закрытие дела НАБУ за ложь в декларации

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Адвокат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Андрей Заец опровергает информацию о закрытии Национальным антикоррупционным бюро Украины дела о декларировании недостоверной информации судьей. Сейчас информации о закрытии дела от НАБУ и САП нет, передает УНН.

"Появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по фактам возможной лжи в декларации Павла Волка "в связи с решением Конституционного суда Украины, которым отменено ответственность за это преступление". Подчеркиваю, это очередная манипуляция со стороны главного пиар-агентства страны, работающего под вывеской НАБУ. Дело в отношении Павла Вовка не могло быть закрыто по той причине, что никакого дела именно против него не было. Павел Вовк проходил свидетелем. Никаких подозрений не предъявлялось", - рассказал журналисту УНН Заец.

Добавим, что информации о закрытии дела от НАБУ и САП пока нет.

Так, в СМИ появилась информация, что НАБУ закрыло дело о лжи в декларации председателя ОАСК Вовка в связи с решением Конституционного суда Украины, которым отменено ответственность за это преступление.

Напомним, в течение 27 октября 2020 года - 27 ноября 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о закрытии 103 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины в связи с утратой силы нормы Уголовного кодекса Украины из-за признания ее неконституционной.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.