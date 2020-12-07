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В Минреинтеграции обнародовали график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле ОРДЛО

В Минреинтеграции обнародовали график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле ОРДЛО

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с 7 по 11 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"График работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с 7 по 11 декабря. С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО "Ощадбанк" осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля "КрАЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные задачи мобильных подразделений следующие:

- обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО "Ощадбанк";

- улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинской власти;

- максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население возле линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ. Передвижное мобильное подразделение АО "Ощадбанк" на базе автомобиля КрАЗ в Донецкой области на данный момент находится на ремонте.

Указано, что в Луганской области передвижное подразделение будет работать с 9:00 до 15:00 в разных населенных пунктах, в зависимости от даты. Так, 7, 9 и 11 декабря подразделение будет работать в городе Золотом, 8 декабря - в Трехизбенке, а 10 декабря - в пгт Тошковка-1. Донецкое областное управление АО "Ощадбанк" до конца рабочей недели не будет работать.

Напомним, аналитики назвали сценарий по конфликту на Донбассе, который устроит большинство украинцев.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, Ощадбанк, реинтеграция Донбасса, Луганск и Луганская область
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