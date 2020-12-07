В ООН поддержали проект усиленной резолюции по Крыму

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, поддержали проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", передает корреспондент УНН.

Так, за резолюцию A/75/L.38/Rev.1 проголосовало 63 страны, против - 17 государств, и еще 62 государства воздержались.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции о правах человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН.

Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Ключевыми элементами обновленного Проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.