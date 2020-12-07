Новая резолюция ООН по Крыму: кто голосовал против

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На заседании Генассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, против проекта усиленной резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей” проголосовало 17 стран, передает корреспондент УНН.

Так, "против" голосовали Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Иран, Российский Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

С призывом против резолюции до голосования выступили лишь два государства - Россия и Сирия.

Поддержали же украинскую резолюцию, в частности, Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Северная Македония, Польша, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, США, Великобритания и многие другие государства.

Как сообщал УНН, более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, поддержали проект усиленной резолюции по Крыму.

Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Ключевыми элементами обновленного Проекта резолюции стали призывы к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.