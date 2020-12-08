В Правительстве рассказали, сколько украинцев воспользовалось безвизом

КИЕВ. 8 декабря. УНН. После вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом, с 11 июня 2017 года, более 10 млн украинцев 50 млн раз воспользовались упрощенной процедурой пересечения границы со странами Шенгенской зоны. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов вице-премьер-Министерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует УНН.

“Я пришла с биометрическим паспортом и готовясь к сегодняшней дискуссии поинтересовалась у пограничников, сколько граждан воспользовались безвизом. Это больше 10 млн граждан, более 50 млн раз воспользовались безвизом. Эта статистика напоминает о том, что безвиз принадлежит гражданам Украины, а не 15 судьям, которые выносили решение Конституционного Суда Украины (признание неконституционным закона о недостоверное декларирование 27 октября 2020 года — ред.), которое и создало фактически конституционный кризис”, — сказала Стефанишина.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

После этого, в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС заявили, что из-за этого решения Европейский Союз может запустить механизм временной приостановки безвиза.

В начале ноября, ЕС опубликовал заявление относительно решения Конституционного суда, отметив, что это ставит под вопрос получение помощи и безвиза.

Уже 12 ноября, в Офисе Президента Украины заявили, что “горячая фаза напряжения” по безвизу из-за решения КСУ снята.

Добавим, что в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект № 4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

Отметим, что согласно опросу проведенного социологической группой “Рейтинг”, большинство украинцев опасаются потери безвиза с ЕС.