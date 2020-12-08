Верещук: для завершения войны нужен диалог, который Россия избегает

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завершить войну на Донбассе можно дипломатическим путем. Однако это сложно, поскольку Россия не признает себя стороной конфликта и избегает диалога. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Если цель завершить войну - нужен диалог (если мы говорим про дипломатический путь, а не военный). И здесь вопрос: а как прямо говорить с Россией, если Россия не признает себя стороной и избегает такого диалога?", - сказала она.

Сложностей добавляет факт усиления давления со стороны РФ на политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы, продолжила нардеп.

"Четко и не двусмысленно, говоря о том, что "России там нет", что она всего лишь "миротворец", который в Трехсторонней контактной группе, мол, "помогает" нам решить "гражданский конфликт" - внутренний с "ЛДНР". Как в таких условиях можно найти путь к прямому диалогу?", - говорит Верещук.

Нардеп добавила, что РФ осуществляет политическое давление на Украину "со всех сторон".

"Россия настаивает на том, что мы должны имплементировать в Конституцию политическую часть "Минска". А это то, что мы не можем сделать ни физически, ни политически, ни юридически - никак", - резюмировала нардеп.