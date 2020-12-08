Верещук: выполнение "минских договоренностей" зашло в тупик

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Выполнение "минских мирных договоренностей" давно зашло в тупик. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы можем как хотим трактовать "минские договоренности". Дополнять, вычитывать, фантазировать, но от этого результат будет не нулевым, а даже отрицательным. Проблема есть, она задавлена, она с 12 февраля 2015 года (дата подписи "Комплекса мер по выполнению минских соглашений" - ред.) преследует нас, и мы действительно не можем выбраться из тупика "минских договоренностей". Гениальный Петр Алексеевич (пятый Президент Украины Петр Порошенко - ред.) действительно "заставил Путина", как он говорил, а сейчас я цитирую его, подписать такой порядок выполнения "минских договоренностей". И теперь нам надо решить: можем ли мы взять на себя ту политическую часть, либо не можем? Нам нужно комплексно решить, что мы можем сейчас сделать", - сказала нардеп.