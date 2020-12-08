Офис Генпрокурора подозревает Бориса Кауфмана в финансировании так называемых "ДНР" и "ЛНР"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Против одесского бизнесмена Бориса Кауфмана продолжается досудебное расследование о причастности к финансированию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает "ГолосUA", информирует УНН.

Так в 2017 году, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" - "ЛНР", - заявил Луценко.

По данным ОГП, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, владельцем ООО "Тедис" является одесский бизнесмен Борис Кауфман, которого в СМИ называют новым хозяином Одессы.

26 ноября "Радио Свобода" выпустило расследование, в котором говорится, что Кауфман активно встречается с высокопоставленными украинскими чиновниками. Так в расследовании говорится, что 17 ноября Кауфман посетил Офис Президента, а сразу после встречи - к нему в офис приехал вице-премьер Украины Олег Уруский.