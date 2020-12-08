В Раде зарегистрировали законопроект для разблокирования работы НАПК

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Верховной Раде 7 декабря зарегистрировали законопроект под №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции, направленный на разблокирование работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после решения Конституционного Суда от 27 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Законопроектом "предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного Суда Украины, с установлением отдельных особенностей относительно порядка реализации Национальным агентством полномочий в отношении их, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения гарантий их независимости", заявляют разработчики законопроекта, среди которых и глава профильного антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Целью данного законопроекта является устранение законодательных пробелов, возникших в связи с утратой силы отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции" в соответствии с решением КСУ № 13-р/2020 от 27 октября, обеспечение надлежащего функционирования НАПК и институционального механизма предотвращения коррупции, а также установление дополнительных особенностей по осуществлению полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц, отмечают авторы законопроекта.

Законопроектом предусматривается:

внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации;

определить порядок реагирования НАРК на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установление некоторых особенностей такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ;

предусмотреть открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

ввести правовое регулирование относительно особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц, порядка осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;

установить особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ;

обеспечить правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

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При этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, что "рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала следующие законопроекты: проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" отноительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции; проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" (№4471 от 7 декабря).

"Законопроектом предусматривается, что составить административный протокол судье, судье Конституционного Суда Украины может только председатель НАПК или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и председателя Конституционного Суда. Согласно законопроекту протокол вручается судье, судье Конституционного Суда Украины исключительно путем направления его судье средствами почтовой связи с предоставлением ему возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов", - написала Совгиря по сути последнего.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР при этом создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.