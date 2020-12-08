В антикоррупционном комитете выслушали доклад прокурора по делу "Роттердам +": о чем шла речь

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Расследование по делу "Роттердам +" было остановлено в связи с тем, что финальная экспертиза не сумела доказать нанесение государству материального ущерба. Также через два дня заканчивается срок досудебного расследования. Об этом во время заседания антикоррупционного комитета ВР, сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко, передает УНН.

"На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных решения следственных судей, вынесенные на одних и тех же материалах исследования. Одна судья назначала постановление о закрытии обоснованным, другая - отменила. Я не знаю, как такое может быть. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен", - отметил прокурор

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Также Пономаренко рассказал, о согласовании, на основе которого в 2017 году было открыто дело "Роттердам +".

"Во-первых, именно согласование, которое было заключено, как основание для расследования этого дела, оно было главным, принятым, действовало и утратило силу. Но оно не было признано незаконным, не было отменено. Это был действующий нормативно-правовой акт. В соответствии с ним применялась как индикативная цена, вместе с включением именно этого плюса ("Роттердам +" - ред.), который вызывает все эти противоречия. То есть, в стоимости на доставку этого угля и его перегрузки. Имела место быть эта индикативная цена вместе с этими показателями? Не имела мосто быть? Вопрос ставился перед специалистами в этой области, перед экспертами, которые имеют соответствующую квалификацию и уполномочены на исследование этих вопросов", - сообщил представитель САП.

Прокурор отметил, что во время досудебного следствия получены различные экспертизы, которые на самом деле можно свести к трем направлениям.

"Первое - нейтральное, ни подтвердило, ни опровергло обоснованность включения этой цены. Экспертизы, заявившие, что это включено необоснованно, поэтому это можно считать убытками. А есть экспертизы, которые заявили, что включение этой стоимости является обоснованным и это не является убытками. Таким образом возникли сомнения. Поскольку конечную на апрель 2020 года, которая проводилась на научно-исследовательском институте экспертизы СБУ, проводила группа из четырех экспертов. Им были предоставлены все предыдущие полученные справки, материалы, более 10 экспертиз, которые были ранее проведены, более 60 источников. И, в итоге, эти эксперты не смогли дать заключение, что это убыток. В связи с этим было принято решение о закрытии производства", - сообщил прокурор.

Напомним, 18 ноября УНН сообщал, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам +".

Добавим, что тогда же в НАБУ объяснили, чего не хватает для надлежащего судебного разбирательства "Роттердам +".