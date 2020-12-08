Зеленский назначил нового руководителя Закарпатской ОГА

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым главой Закарпатской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 555/2020 Глава государства подписал 7 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации "результативной работы на благо региона".

Справка УНН: Анатолий Полосков (1968) - в 1997-м закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Как сообщалось ранее в УНН, глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что хотел бы объяснений от силовиков за обыски в "венгерском благотворительном фонде".