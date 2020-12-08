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В оккупированном Крыму объявили войну "тотальным потерям воды"

В оккупированном Крыму объявили войну "тотальным потерям воды"

Владимир Константинов

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Подконтрольный Кремлю спикер российского так называемого "парламента Крыма" Владимир Константинов призвал крымчан "объявить войну полным потерям воды в сетях" и назвал грядущий 2021 год "годом борьбы за водную автономию" полуострова. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Следующий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере, справились с транспортной блокадой. Текущий год оказался самым засушливым за последние 150 лет - с момента, когда в Крыму стали проводиться соответствующие наблюдения", - говорится в сообщении.

Константинов утверждает, что в условиях водного дефицита в Крыму "недопустима бесхозяйственность и расточительство" в использовании водных ресурсов.

"Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (износ 80-90%). Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления. Давайте попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится впустую", - подчеркнул он.

Отмечается, что по сообщениям, в Аянском водохранилище, из которого обеспечивают Симферополь, осталось воды на восемь дней. 2 ноября сообщалось, что больших запасов воды вокруг Симферополя для пополнения вододефицита нет, поэтому власть "готова к худшему". График подачи воды населению, по прогнозам "российского главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, сохранится еще минимум на год.

Справка УНН: Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло реки Днепр с полуостровом. После оккупации территории Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Как сообщалось ранее в УНН, воду в оккупированном РФ Севастополе готовятся перекачать из искусственного озера. При этом, эксперты отмечают, что уровень воды в водоемах оккупированного Крыма продолжает падать.

Также напомним, в Минреинтеграции заявили, что Украина не ведет переговоров с Россией относительно воды в Крым ни на одном уровне.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым, оккупация
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