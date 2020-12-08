Украине выделили из фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 135 млн долларов

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина получит более 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы", - цитируют Ляшко в пресс-службе.

По его словам, в рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд "запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины". "В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил Ляшко.

Также, по данным Минздрава, в рамках выделенного финансирования запланированы:

закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;

обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;

поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;

обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

Как указано, программа Глобального фонда в Украине на 2021-2023 годы основывается на нескольких стратегических целях: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента.

Напомним, Минздрав планирует уже с 2021 года начать производство лекарств от опасных инфекционных болезней.