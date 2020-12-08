Генсек ООН выразил соболезнования из-за гибели украинского миротворца в Конго

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью 22 ноября старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационного миссии ООН в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента со ссылкой на письмо Генсека ООН, направленном на имя Президента Украины Владимира Зеленского, информирует УНН.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - отметил Антонио Гутерриш в письме.

Он заверил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращению ее распространения и будет принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации Объединенных Наций и, в частности, миротворческих операций.

Напомним, 22 ноября военнослужащий Вооруженных сил Украины, который находился в составе миссии ООН в Демократической республике Конго, умер от коронавирусной болезни COVID-19.



Вчера, 7 декабря, Демократической Республике Конго от внезапной остановки сердца умер украинский военнослужащий.