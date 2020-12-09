Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета с 250 млн долларов для Украины

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Бюджетом предусмотрена помощь Украине в сфере безопасности и санкции против Nord Stream-2, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Проект оборонного бюджета, общим объемом более 740 млрд долларов, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики — 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд долларов.

Документ, помимо прочего, включает расширение санкций в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”, а также обязательные рестрикции касательно Анкары из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, предусматривается выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине.

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Далее проект закона должно пройти голосование в Сенате Конгресса США.

Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат, где большинство за республиканцами, одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Для согласования деталей двух этих документов была созвана комиссия из представителей обеих палат. Согласованный документ законодатели представили на прошлой неделе. Вскоре его, как ожидается, рассмотрит Сенат США. В случае утверждения законопроекта верхней палатой американского законодательного органа он поступит на подпись президенту.

В свою очередь нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп ранее пообещал наложить вето на этот документ. Недовольство президента вызывает в первую очередь отсутствие в проекте бюджета пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или другое модерирования пользовательского контента. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут иметь защитой от ответственности.

Кроме того, американский президент выступает против предполагаемого законопроектом обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавления от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трамп также подверг законопроект критике из-за ограничений, касающихся вопроса сокращения численности американских войск за рубежом.