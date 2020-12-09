Ситуация по распространению COVID-19 в Украине стабилизировалась - Степанов

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Благодаря мерам, которые были введены в Украине, удалось сбить ураганное распространение коронавирусной болезни COVID-19 и ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Пандемия коронавирусной болезни продолжается, и хотя нам удалось теми мерами, которые были введены в стране в течение всего этого периода, особенно сейчас, збить это ураганное распространение коронавирусной болезни - вы видите, что ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. И мы видим даже если мы равняем недельную статистику, мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных людей", - сообщил Степанов.

Он отметил, что "диванные аналитики" объясняют это тем, что в Украине делают меньшее количество тестирований на COVID-19.

"Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, или... попадают в больницу с пневмонией. Я имею в виду сейчас тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни - то понятно, что и естественно уменьшается количество тестирований... Я хочу еще сказать, подчеркнуть прямо на том, что у нас уменьшилось количество людей, которые госпитализируются. Если брать статистику "неделя к неделе" - она уменьшилась на 1 5 тыс. Было 11,6 тыс. человек, которые были госпитализированы на неделе до 29 ноября, которая продолжалась, и, соответственно, 10,1 тыс. на прошлой неделе", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585.

Также напомним, Степанов стал на защиту "карантина выходного дня" и отметил, что он помог сохранить более сотни жизней.