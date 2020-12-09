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Правительство сегодня планирует рассказать о перечне ограничений локдауна

Правительство сегодня планирует рассказать о перечне ограничений локдауна

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полный перечень возможных карантинных ограничений, которые планируют ввести в случае установления локдауна, планируют представить на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря", - написал Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль сообщал, что есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные меры. Под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи. Также возможны ограничения работы общественного транспорта и заведений общественного питания.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабинет министров Украине 9 декабря сообщит точную дату введения жесткого карантина, но, вероятно , это будет не 2 января.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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