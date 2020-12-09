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Степанов поручил расширить круг лиц, которых будут тестировать на COVID-19

Степанов поручил расширить круг лиц, которых будут тестировать на COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов дал задание пересмотреть стандарты тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 и расширить круг лиц, которых тестируют, в том числе методом ПЦР. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, или... попадают в больницу с пневмонией. Я имею в виду сейчас тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни - то понятно, что и естественно уменьшается количество тестирований... Но сейчас я дал соответствующую уже задачу, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в том числе и методом ПЦР, в том числе и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять в том числе в наши сети учреждений здравоохранения", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585.

Также напомним, эксперты рассказали, сколько стоят различные методы тестирования на COVID-19.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над проектом массового тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин, Максим Степанов
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