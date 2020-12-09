Проект концепции развития электронного здравоохранения передали в Кабмин

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Рабочая группа Минздрава разработала проект концепции развития электронного здравоохранения, который уже находится в Кабинете министров. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, по результатам работы членов рабочей группы, был разработан проект концепции, который уже находится в Кабинете министров. И мы надеемся, что в ближайшее время он будет вынесен на заседание правительства, и, соответственно, рассмотрен. Дополнительно хочу сообщить, что членами рабочей группы также наработан проект плана мероприятий по реализации концепции электронного здравоохранения, который после одобрения концепции будет направлен на согласование всех заинтересованных органов", - сообщил Кучер.

Он отметил, что у них есть полное понимание с Министерством цифровой трансформации и Национальной службы здоровья Украины, что позволяет открывать донорское финансирование программы по разработке определенных компонентов и оптимистично входить в следующий год по разработке.

Напомним, в Минздраве сообщали, что концепция развития электронного здравоохранения будет готова этой осенью. План развития системы eHealth утвердили еще в октябре 2019 года.