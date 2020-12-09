Правительство планирует почти трехнедельный локдаун с 8 января

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство планирует локдаун в январе и предварительно определился с датами - с 8 января на две с половиной недели. Об этом стало известно УНН от источника в правительстве.

Так, правительство планирует ввести локдаун с 8 по 25 января.

Полный перечень возможных карантинных ограничений, которые планируют ввести в случае локдауна, планируют представить на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.