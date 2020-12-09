Кернес стал мэром без присяги

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Харьковский горсовет VIII созыва собралась на первое заседание. Избранный городским головой Геннадий Кернес получил полномочия мэра, сообщает УНН со ссылкой на слова председателя Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, во время первой сессии совета.

“Избранный харьковским городским головой не впервые и уже давший присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого времени приобретает полномочия харьковского городского головы”, — провозгласила Мозговая.

Сначала присягу приняли депутаты. После чего официально началась первая сессия новоизбранного городского совета. После чего отдельные депутаты начали протестовать против порядка ведения сессии, однако председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая все же продолжила зачитывать текст обращения “Блока Кернеса — Успешный Харьков” об избрании председателем на первой сессии горсовета Александра Новака (раньше был секретарем горсовета). Со второй попытки депутаты поддержали кандидатуру Новака и он занял место председательствующего. Сейчас сессия продолжается. Под стенами мэрии проходит пикет с требованием к местным властям проводить проукраинскую политику.

Напомним, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

16 сентября 2020-го Кернеса доставили в немецкую клинику “Шарите” из-за осложнений от коронавируса.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% выборов, которые приняли участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях и вероятно до сих пор находится на лечении.

Настоящий мэрский срок третий для Кернеса.