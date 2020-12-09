В Кремле заявили об отсутствии оснований для встречи Зеленского и Путина

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Кремле считают, что на сегодня нет "субстанции" для подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена", - сказал представитель Кремля.

По его словам, такой работой занимаются помощники лидеров.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", - отметил Песков.

Он выразил уверенность, что "субстанцией может быть только выполнение "парижских договоренностей".

"В этом плане ситуация тяжелая", - считает представитель Кремля.

Как сообщал УНН, 9 декабря 2020 года проходит год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандской формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать разрешению конфликта на Донбассе.