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В Кремле заявили об отсутствии оснований для встречи Зеленского и Путина

В Кремле заявили об отсутствии оснований для встречи Зеленского и Путина

Дмитрий Песков

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Кремле считают, что на сегодня нет "субстанции" для подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена", - сказал представитель Кремля.

По его словам, такой работой занимаются помощники лидеров.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", - отметил Песков.

Он выразил уверенность, что "субстанцией может быть только выполнение "парижских договоренностей".

"В этом плане ситуация тяжелая", - считает представитель Кремля.

Как сообщал УНН, 9 декабря 2020 года проходит год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандской формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать разрешению конфликта на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, встреча, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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