Кличко о массовом тестировании на COVID-19 в Киеве: нужно делать в пределах страны, а не города

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Массовое тестирование на COVID-19 требует миллиарды гривен, поэтому его можно делать в масштабах страны, а не того или иного города. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос УНН, будут ли в Киеве проводить массовое тестирование на COVID-19.

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"Насколько я знаю, пока массового тестирования во Львове не предусматривают. Ведь согласно рекомендациям ВОЗ - чтобы оно было эффективным, нужно провести несколько волн тестирования всего населения. Только для одного Львова это будет стоить примерно 500 млн грн. Не считая стоимости организации тестирования. Вы можете представить, сколько на это нужно средств столицы, где население в несколько раз больше. Поэтому такие вещи можно делать в масштабах страны, а не того или иного города. Тогда массовое тестирование будет оправданным", - сообщил Кличко.

Он отметил, что по мнению специалистов, массовое тестирование может выявить 25-30% бессимптомных носителей COVID-19.

"Но такую инициативу правительства реализовать будет нелегко. Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сейчас почти нереально. Во-первых - у нас нет такого количества тестов. Во-вторых - нужны передвижные лаборатории, специалисты, которые в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу. Добавлю, что Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины - более 400 тестов на 100 тыс. населения", - добавил мэр Киева.

Отметим, что массовое тестирование почти всего населения в Украине можно провести за месяц.

Так, с помощью новых украинских тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген ученых "Диапроф-Мед" можно тестировать один миллион человек в сутки.

Напомним, что массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 снизило уровень заражения в Словакии примерно на 60% за одну неделю.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над проектом массового тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19.